Claudia Norberg: Fiese Klatsche von Laura Müller!

Es gibt allerdings eine Sache, die noch nicht geklärt ist. In den vergangenen Wochen bat Claudia ihren Ex und seine zukünftige Ehefrau mehrfach darum, sich von dem Nachnamen "Norberg" fernzuhalten. Sie schrieb sogar einen offenen Brief an das Paar.

Doch Michael und Laura wollen sich nicht sagen lassen, wie sie nach der Hochzeit heißen dürfen! In der TVNOW-Doku "Laura & der Wendler - Jetzt wird geheiratet" stellt der Sänger klar, dass er den gleichen Nachnamen haben will wie seine Tochter Adeline. Und die heißt nun einmal Norberg! Auch für Laura ist die Sache klar: Sie will nach der Hochzeit den gleichen Nachnamen tragen wie Michael. Somit dürfte klar sein, dass die beiden Claudias Wunsch nicht nachkommen werden...

