Claudia Norberg: Schock-Enthüllung über Michael Wendlers Ex

Kurz nach der Sendung kam es jedoch noch dicker. Im Februar 2020 wurde Claudia vorbestraft. "Vereiteln der Zwangsvollstreckung in Tateinheit mit Bankrott in zwei Fällen und falscher Versicherung an Eides statt", lautete der Vorwurf. RTL sagte sie damals: "Das sind alles noch 'alte Baustellen' aus der Ehe mit Michael, die ich nach und nach versuche 'abzuarbeiten'. Mein Leben ist zur Zeit voller Probleme. Ich hoffe aber, dass ich das alles irgendwann hinter mir lassen kann, um endlich ein neues Leben ohne Probleme zu beginnen."

Doch jetzt hat der Sender herausgefunden: Es war nicht das erste Mal, dass Claudia eine Strafbefehl erhalten hat. Bereits im März 2018 beschuldigte das Finanzamt die Wendler-Ex, dass sie steuerliche Angaben vorenthalten und Steuern verkürzt hat. Insgesamt soll sie 180.000 Euro hinterzogen haben. Was dran ist? Claudia selbst wollte sich bisher noch nicht dazu äußern...

