Claudia Norberg: Tragisches Update von der Wendler-Ex!

Claudia Norberg hat sich zurück gezogen! Seit Juli letzten Jahres passiert auf dem "Instagram"-Account von der Wendler-Ex absolut gar nichts. Doch während Claudia früher zumindest noch die Kommentarfunktion unter ihren Bildern angestellt hatte und so mit ihren Fans ein wenig in Interaktion trat, hat sie nun auch hier einen radikalen Schlussstrich gezogen. Augenscheinlich will die Mutter von Adeline Norberg auch in Zukunft nicht in der Öffentlichkeit präsent sein. Doch was ist der Grund dafür?