Claudia Norberg: Schock-Statement nach der Trennung! Jetzt tritt ihr Ex nach

Hubertus macht kein Geheimnis daraus, dass Claudia nicht die einzige Frau in seinem Leben war. "Ich hatte ihr gesagt, es hat keine Zukunft mit uns, da ich mich niemals von meiner jetzigen Lebensgefährtin Sabine trennen würde, die immer an meiner Seite gestanden hat, und die ich immer noch liebe", erklärt er im Interview mit "Bunte.de". "Besser ist das so. Zwei Frauen gleichzeitig geht nicht, alle sind nur unglücklich."