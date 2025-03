Claudia Obert: Glück zerbrochen! Plötzlich herrscht nur noch Hass

Weil sein Team in Folge 7 von "Promis unter Palmen" ein Spiel verliert, muss er drei Spieler aus seiner Gruppe zur Nominierung aufstellen. Er hat die Wahl zwischen Lisha (38), Nikola Glumac (29) und Claudia. Zugegeben, mit Nikola versteht sich der Italiener seit Tag eins auch gut - aber Claudia begleitet ihn schon lange in seinem Leben.

Trotzdem fällt er eine unfassbare Entscheidung: Er nominiert die Mode-Queen. Die kann nicht fassen, dass das wirklich passiert! "Seit Jahr und Tag schwört er mir und verspricht mir, dass er mich nie nominieren wird. Warum macht er das? Das ist Dummheit im Dienst", zeigt sich die 63-Jährige geschockt. "Er ist einfach nicht ernst zu nehmen."

"Nikola ist hier mit mir seit Tag eins am Spaß machen und Lachen und was will man sich mehr wünschen, als mit jemanden Tag und Nacht Spaß zu haben in einem Format", rechtfertigt Cosimo seine Entscheidung. Ganz alleine hat er das übrigens nicht gemacht: Denn vorher hat Lisha ihn dazu animiert, seine Freundin auf die Liste zu setzen! Ihr Plan ist aufgegangen. Und Cosi? Schon kurz nach der Nominierung zeigt er Reue und sucht das Gespräch mit Claudia. Er schlägt ihr sogar vor, freiwillig zu gehen. Doch die will nichts mehr davon hören und weist ihn ab: "Mach deine Show woanders!"