"Promis unter Palmen" 2025: Freundschafts-Aus in Folge 7! Wer muss die Villa verlassen?

Im spannenden Teamspiel "Hinten ist, wo vorne ist" müssen die Promis ihre Navigationsfähigkeiten beweisen. In einem Labyrinth fahren die zwei Teams in einem Thai-Mobil rückwärts und absolvieren an insgesamt fünf Stationen verschiedene Rätsel. Der Twist: Der Fahrer hat die Augen verbunden und muss sich auf die Anleitung der Teamkollegen verlassen.

Team Orange wird von Cosimo Citiolo angeführt und besteht aus Lisha Savage, Nikola Glumac (29) und Claudia Obert. Team Gelb unter Kapitän Menowin Fröhlich setzt sich aus Christo Manazidis (38) und Melody Haase (31) zusammen.

Doch Lisha verfolgt eine heimliche Taktik: Um ihren Verbündeten Christo im gegnerischen Team zu schützen, verzögert sie absichtlich die Aufgabenlösung von Team Orange. Sie stellt sich jedoch schlauer an als Melody Haase in Folge 6: Ihre Teamkameraden bemerken nicht, dass sie extra langsam arbeitet! Diese Strategie führt zum Erfolg, denn Team Gelb gewinnt das Rennen.