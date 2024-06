Claudia Obert: Harter Schlag! Ihr Max macht einer anderen Frau einen Antrag

Die Story, in der Max Suhr der einstigen "SXTN"-Rapperin einen Heiratsantrag macht, repostete der Freund von Claudia Obert aus der Story der Musikerin und fügte einen weiteren Clip von ihr hinzu. Darin schreibt Nura zu dem Video, in dem er auf die Knie geht: "Es ist offiziell". Ebenfalls mit von der Partie? "Die Discounter"-Star Bruno Alexander (25). Auch er scheint in diesem Moment an die eigentliche Freundin von Max denken zu müssen und fragt in die Kamera: "Was ist mit Claudia Obert?".

Ja, was ist mit Claudia Obert? Ob ihr diese Szenen zu denken geben? Oder sieht sie das alles ganz entspannt? Wenn man ihren eigenen Worten Glauben schenken will, würde es sie ja freuen, wenn ihr Max sich in eine jüngere verlieben würde. Geäußert hat sie sich zu diesem Heiratsantrag ihres Freundes an eine andere jedoch noch nicht.

Wie viel Geld Claudia Obert wirklich auf der hohen Kante hat, erfährst du im Video: