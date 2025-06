Claudia Obert: In Sorge — Olivia Jones schlägt Alarm

Ob das Zittern wirklich vom Alkohol kommt? Dazu hat sich Claudia bereits in der Vergangenheit geäußert. "Also oft denken die Leute ja ich sei ständig besoffen. Aber mein Zittern kommt nicht vom Alkohol", so der TV-Star. "Was ich sagen kann: Ich nehme ein gewisses Medikament, das die Nebenwirkung hat, dass man zittert."