Claudia Obert: Wie schlecht geht es ihr wirklich? Sorge um den Reality-Star!

Bei einer bipolaren Störung wird zur Behandlung häufig eine Lithiumtherapie eingesetzt. Diese führt manchmal als Nebenwirkung zu einem Zittern wie bei Claudia. "Mir geht es im Prinzip relativ gut", sagt sie heute. Aber wäre es bei dieser Diagnose nicht trotzdem ratsam, alles etwas ruhiger angehen zu lassen und komplett auf Alkohol zu verzichten? Claudia selbst gibt zu: "Wenn ich mal ein paar Tage am Stück nichts trinke, ist es tatsächlich besser." Dennoch möchte sie ihren Lifestyle nicht ändern: "Wenn mir einer sagt 'Trink nicht so viel', sag ich, 'Jaja' – in Hamburg heißt das 'Leck mich am Arsch'!", erklärt sie in gewohnt derber Manier. Champagner ist und bleibt ihr Lebenselixir. Claudia: "Hat jemals eine große Geschichte angefangen mit den Worten: 'Wir tranken einen Tee…'?"

Claudia Obert: Hochzeit geplatzt! Sie gibt Max einen Korb. Im VIDEO gibt es alle Details: