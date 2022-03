Claus Seibel: Der Nachrichtensprecher ist tot!

Sender ZDF bestätigt die traurige Nachricht in einer Pressemitteilung. "Als verlässlicher und einprägsamer Begleiter hat er die Zuschauerinnen und Zuschauer über das Weltgeschehen informiert, von den Zeiten des Kalten Krieges bis zum historischen Wandel nach 1989", sagt ZDF-Chefredakteur Peter Frey in seinem Statement. "Sein Gesicht wird in Erinnerung bleiben, sein Stil zurückhaltender Verbindlichkeit setzt Maßstäbe bis heute." Woran Seibel gestorben ist und wann eine Trauerfeier stattfindet, ist bisher nicht bekannt.