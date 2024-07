Clea-Lacy Juhn: Drama bei der Geburt! Sie hätte es sich anders gewünscht

"Ich hatte euch ganz zu Beginn bereits erzählt, dass ich mir eine natürliche Geburt wünsche", erklärt Clea-Lacy Juhn in einer Fragerunde auf Instagram. In ihrer Story verriet sie jetzt, was diesem Wunsch in die Quere gekommen ist.

Erst sah es tatsächlich sogar danach aus, als würde alles, wie geplant, mit der natürlichen Geburt klappen. "Dem stand auch erstmal nichts im Weg. Beide Köpfe lagen untern", berichtet die 33-Jährige. Doch dann kam die dramatische Wendung: "Als es jedoch losging, hat der 'Führende' seinen Kopf in die falsche Richtung gedreht und die Herztöne haben sich verändert, sodass wir letztendlich einen Kaiserschnitt machen mussten."

Für Clea-Lacy ein echter Rückschlag. Sie berichtet, wie hart sie dieser notwendige Eingriff während der Geburt getroffen hat: "Ich bin natürlich sehr froh, dass es diese Möglichkeit gibt, dennoch war es in diesem Moment für mich echt schlimm." Auch nach der Geburt hatte die Neu-Mama mit ihrer Gesundheit zu kämpfen und meldete sich erstmal nicht mehr bei ihren Fans auf Social Media, um sich ihrer Genesung zu widmen. Umso schöner, dass sie sich nun scheinbar wieder fit genug fühlt Fragen ihrer Community zu beantworten und es auch den Zwillingen nach der Geburt gut geht, denn das ist ja wohl die Hauptsache!

