Collien Ulmen-Fernandes: Albtraum! Sie wurde Opfer eines Sex-Skandals

Collien Ulmen-Fernandes findet: Dass so etwas möglich ist, ist ein Skandal – und sie handelt. Gemeinsam mit anderen Frauen hat sie eine Petition gestartet, die mehr als 76 000 Mal unterschrieben und dem Bundesministerium für Digitales und Verkehr übergeben wurde. "Es geht nicht um mich", sagt die Ehefrau von Christian Ulmen (48). "Mir geht es um junge Mädchen oder Frauen, die in der Schule oder in Whatsapp-Chats bloßgestellt werden, was massive Folgen haben kann. Dagegen muss man einfach etwas tun!" Sie will an dem Thema dranbleiben, erreichen, dass sich die Politik intensiv mit "Deepfake Pornos", wie die gefälschten Sexfilme genannt werden, auseinandersetzt.

Es ist großartig, dass sie ihre Berühmtheit nutzt. Statt diesen peinlichen und erniedrigenden Vorfall unter den Teppich zu kehren, geht sie an die Öffentlichkeit, um für andere Frauen und Mädchen etwas zu bewegen.

Ihr bekommt nicht genug von Promi-News? Dann schaut auch bei WhatsApp vorbei: Hier geht's zu unserem WhatsApp-Kanal!