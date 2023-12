Cora Schumacher: Bitteres Resümee! "Ich wurde wirklich richtig hart entstellt"

Cora Schumacher war mit ihren Augenbrauen zuletzt alles andere als glücklich. Grund dafür war ein verpfuschtes Permanent-Make-Up beziehungsweise Augenbrauentattoo. Das sollte nun Kosmetikerin Maja in Ordnung bringen. Auf der Social-Media-Plattform "Instagram" verrät sie ihren Fans: "So meine Lieben! Maja versucht jetzt gerade, diese Augenbrauen zu retten, die so richtig hart verkackt wurden". Denn die Fernsehmoderatorin findet: "Das Resultat hat Ähnlichkeit mit nem Poltiker." Ob sich diese Anspielung auf CSU-Poltiker Theo Waigel bezieht, lässt sie offen. Jedoch durchaus denkbar, denn der 84-Jährige ist für seine buschigen Augenbrauen bekannt.

Weiter verrät Cora Schumacher: "Ich wurde wirklich richtig hart entstellt und wir müssen jetzt die eine Augenbraue anheben und vergrößern, und die andere tiefer setzen, damit sie wenigstens gleich sind. Und die Quersumme daraus bedeutet eben richtig dicke, fette Augenbrauen. Toll." Nicht unbedingt so, was sich die 46-Jährige vorgestellt hat...