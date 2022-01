Dschungelcamp: Die krassesten BEAUTY-Enthüllungen aller Zeiten!

Queen of Botox

Auch an der Queen of Trash-TV ging der Einzug in den Dschungel nicht spurlos vorbei. Die sonst so perfekt gestylte Kader Loth verlor mächtig an Sex-Appeal. Doch hinter einer Menge Botox und Fillern konnte sich die Dschungelbewohnerin halbwegs verstecken. Das Make-Up und die Haaren haben jedoch unter der Zeit in Australien ordentlich gelitten. Immerhin hielt Kader Loth ganze 14 Tage durch. Respekt, die Dame hat Biss!