Cora Schumacher: Das sagt Ex Ralf zur "Dschungelcamp"-Teilnahme!

"Sie ist eine starke Frau. Sie wollte das immer mal machen", verrät Ralf Schumacher nun im Interview mit Sender "RTL". Und die anderen Camper sollten Cora nicht unterschätzen, denn sie sei eine Frau, die weiß, wie man anpackt. "Da werden sich einige wundern", meint der ehemalige Rennfahrer.

Hohe Töne, in denen Ralf Schumacher von seiner ehemaligen Frau spricht. Hat Cora also die Unterstützung ihres Ex-Mannes sicher? "Ja, also ich habe schon vor, logischerweise, mir das anzusehen. Ist doch klar. Möchte ja selber sehen, was da passiert", verrät er im Gespräch mit "RTL". Denn Ralf ist beeindruckt von der Challenge, der sich die Teilnehmer von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" stellen: "Ich finde es wirklich bemerkenswert, was die Leute da leisten über diesen langen Zeitraum. So lange weg von allem, auch mit wenig oder andere Ernährung. Ich glaube, das ist eine riesige Herausforderung."

Doch wie schätzt der Bruder von Michael Schumacher die Chance auf den Sieg für Ex Cora ein? "Das, was sie will, das kriegt sie schon irgendwie hin", meint Ralf optimistisch. Ob diese Vermutung zutreffen wird, können die Zuschauer ab dem 19. Januar täglich auf "RTL" sehen, wenn es wieder heißt: "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!"