Cora Schumacher: "Den Gefallen werde ich Ralf nicht tun!" Sie behält den Namen doch

Über ihren Ex verliert sie kein gutes Wort. "Es bleibt so wie es ist! Den Gefallen werde ich Ralf nicht tun. Ich werde jetzt erstmal das ausgleichen, was er mir aufgebürdet hat, zehn Jahre mich verklagen bis sich die Balken biegen. Damit ich niemanden erzähle, dass ich am Ende der Ehe rausgefunden habe, dass die Donau keine Insel ist. Dass er die ganze Zeit schwul war und ich nicht einen an der Mütze habe. Fände ich total fair, wenn er das mal wieder gut machen würde." Autsch! Ralf wird über dieses Statement sicherlich nicht erfreut sein...

Cora Schumacher hat sich im Laufe der Jahre ziemlich verändert. Hier im Video seht ihr Bilder von früher bis heute: