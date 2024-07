Ralf Schumacher: Insiderinfos über seine Beziehung mit Freund Étienne!

"Sie haben sich in Monaco kennengelernt. Ralf lebt in Salzburg mit seinem Sohn, Etienne lebt in Nizza. Die beiden sind aber ganz oft zusammen", erzählt ihre gute Freundin Carmen Geiss (59) dem Blatt. Auch in Ralfs Ferien-Villa in St. Tropez und Étiennes Zweitwohnsitz in Südafrika sind sie oft anzufinden. "Die beiden sind sensationell glücklich, immer. Da gab es noch nie Streit oder Disput."

