Cora Schumacher: "Erbärmlich"! Fiese Worte an Ex Ralf

Neun Jahre nach ihrer Scheidung startet nun scheinbar der Rosenkrieg: Ralf (48) und Cora Schumacher (47) liefern sich seit der Bekanntgabe von Ralfs Beziehung zu Étienne eine öffentliche Schlammschlacht. Jetzt schießt die 47-Jährige erneut gegen ihren Ex-Mann.

Zur Erinnerung: Am 14. Juli machte Ralf Schumacher seine Liebe zu dem Franzosen öffentlich. Cora schwieg lange Zeit, erklärte aber dann, dass sie vorher nichts von Ralfs Liebe zu Étienne gewusst habe. "Wenn jetzt plötzlich der Eindruck erweckt wird, Ralf habe mir Étienne längst als seinen Partner offiziell vorgestellt, dann ist das eine Lüge", sagte sie in einem Interview mit dem "Spiegel". Offenbar soll ihr Étienne als Ralfs Assistent vorgestellt worden sein. So zumindest Coras Geschichte. Ralf ist da anderer Meinung und veröffentlichte als Beweis WhatsApp-Chats von Cora und seinem Partner Étienne. Darauf ist zu lesen, wie Cora Étienne zur vermeintlichen "Hochzeit" gratuliert, da sie Ringe an ihren Fingern bemerkte.

Das lässt Cora nicht auf sich sitzen und teilt nun erneut gegen ihren Ex-Mann aus!