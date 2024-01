Cora Schumacher: Traurige Familien-Beichte kurz vor Dschungelcamp-Einzug!

Cora Schumacher ist einsam! Im Interview mit RTL verrät sie: "Klar ist es natürlich, ich bin oft alleine, viel alleine. Aber, ich finde, irgendwie gewöhnt man sich da dran." Denn nicht nur Ex-Mann Ralf Schumacher hat den Kontakt abgebrochen, auch Sohn David hat sich von seiner Mutter abgewendet. Cora erzählt: "Genau genommen ist das Verhältnis zum David schwierig geworden seit der Trennung, seit der Scheidung."

Und obwohl sich Cora und Ralf Schumacher nach ihrem Rosenkrieg zwischenzeitlich wieder angenähert haben, soll nun seit über einem Jahr Funkstille herrschen. Lediglich über Medien erhält sie Glückwünsche von Sohn David und Ex-Mann Ralf zu ihrer Dschungelcamp-Teilnahme. Eine Tatsache, die Cora verwundert hat.

Doch nun will die 47-Jährige an sich selbst denken. Denn eins brennt ihr auf der Seele: "Ich wurde vielleicht, oder ich habe immer das Gefühl gehabt - ob es so ist -, gar nicht als die Person wahrgenommen, die ich tatsächlich bin, sondern immer nur als ´die Ex-Frau von´. Man möchte halt einfach als Mensch wahrgenommen und vor allen Dingen auch geliebt werden. Das ist jetzt so für mich diese Selbstfindungsphase." Und diese Chance hat Cora Schumacher nun im australischen Dschungel, wenn es wieder heißt: "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!"