Cora Schumacher nach Statement von Ex Ralf: Es herrscht nur noch "Unverständnis"!

Es waren süße Worte, die Ralf Schumacher über seine Ex-Frau gegenüber RTL verloren hat. In einem Interview sprach er vor wenigen Tagen über ihre Teilnahme am Dschungelcamp: "Sie ist eine starke Frau. Sie wollte das immer mal machen." Er betonte, dass die anderen Camp-Bewohner das Model nicht unterschätzen sollten. Dass er sich die Show "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" ansehen wird, hat der Bruder von Michael Schumacher ebenfalls im Gespräch verraten: "Ja, also ich habe schon vor, logischerweise, mir das anzusehen. Ist doch klar. Möchte ja selber sehen, was da passiert." Doch genau diese Worte sorgen bei Ex-Frau Cora Schumacher für Unverständnis!