Cora Schumacher: Vergrault sie ihren Sohn nun für immer?

In wenigen Tagen wird es Cora Schumacher in den australischen Busch verschlagen. Angekommen im Olymp des Trash-TV, will sie alles geben, um die Krone der Dschungelkönigin nach Hause zu holen. "Ich bin auf der Reise zu mir selbst", beschreibt die Ex von Ralf Schumacher (48) ihre persönliche Motivation für die Teilnahme. "Ich freue mich total darauf, mich selber neu kennenzulernen."

Bislang gelang es Cora immer recht gut, ihr öffentliches Bild selbst zu steuern: Gerne präsentiert sich die Blondine selbstbewusst, sexy und teils auch verrucht, wie auf ihrem OnlyFans-Account. Doch mit genau diesem Image stieß sie in der Vergangenheit wohl auch Sohn David vor den Kopf, jedenfalls brach der junge Mann bereits vor einiger Zeit den Kontakt zu seiner Mutter komplett ab. Für Cora ein schmerzlicher Zustand: "Ich würde ihm gerne sagen, wie stolz ich auf ihn bin und dass ich ihn von ganzem Herzen liebe. Er ist mein Sohn, mein einziges Kind. Ich werde immer für ihn da sein. Egal, wann. Er kann mich immer anrufen."