Cora Schumacher heute: Ihre Beauty-OPs

Was sofort auffällt: Auf manchen Fotos wirken die Lippen von Cora Schumacher erstaunlich geschwollen. Hat sich die 45-Jährige in den letzten Jahren unters Messer gelegt? Erst im letzten Jahr bezog sie Stellung zu den Beauty-OP-Gerüchten. "Bei mir ist der 'erste Lack' definitiv ab und auch ich habe hier und da nachgeholfen", verriet Cora Schumacher auf Instagram. Was genau sie machen ließ, verriet sie anfangs allerdings nicht!

In einer Fragerunde kam später ans Licht, dass Cora Schumacher ihre Brüste und ihre Lippen operieren ließ. Leider bereut sie die Beauty-Eingriffe mittlerweile: "Überlegt euch ganz genau, ob und was ihr an euch rumbasteln lasst und ob es überhaupt erforderlich ist. Jeder Eingriff trägt auch immer ein gewisses Risiko und ist unter Umständen nicht rückgängig zu machen."