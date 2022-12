Corinna Schumacher: Die Ungewissheit ist schwer zu ertragen

Seit Jahren ranken sich hanebüchene Gerüchte um Schumis Zustand. Nur einige Weggefährten äußern sich ab und zu. So sagte Motorsport-Manager Ross Brawn mal im Podcast "F1 Nation": "Niemand von uns weiß, wie viel Michael in der Lage ist zu verstehen." Der ehemalige Formel-1-Teamchef und gute Freund von Schumi, Jean Todt dagegen macht Hoffnung: "Ich habe die Wahrheit gesagt, schaue Grands Prix mit ihm im Fernsehen an. Ich habe Michael in der letzten Woche besucht. Er kämpft. Ich hoffe, die Welt wird ihn wiedersehen können. Darauf arbeiten er und seine Familie hin!"

Und was meinen Michaels Angehörige? Während einer Verleihungszeremonie sagte Corinna über ihren Mann: "Michael hatte immer ein großes Herz für Menschen, die etwas brauchen." "Hatte" – es sind Worte, die stutzig machen. Da fragen sich viele: Welcher dieser Aussagen können wir Glauben schenken? Sogar sein Ex-Manager Willi Weber erklärte kürzlich enttäuscht: "Ich finde es sehr schade, dass Michaels Fans nichts über seinen Gesundheitszustand erfahren. Warum sagt man ihnen nicht einfach die Wahrheit?" Aber selbst darauf gab es von der Familie keine Reaktion.

Fakt ist: Michael absolviert seine Reha seit 2014 im Kreis seiner Liebsten in seinem Zuhause in der Schweiz. "Anders, aber er ist da. Das gibt uns viel Kraft", erklärt Corinna in der Netflix-Doku "Schumacher" vage. Er lebt abgeschottet von der restlichen Welt. Und so, wie es aussieht, wird sich daran auch so schnell nichts ändern.

Michael Schumacher: Weihnachtswunder! Ein Freund packt aus. Im VIDEO gibt es die ganze Geschichte: