Corinna Schumacher: Liebes-Glück! Jetzt darf es jeder wissen

Denn es war nicht sein Fahrer-Können, das die Blondine an Michael beeindruckte. Das verrät sie in der Doku "Schumacher": "So richtig habe ich mich in ihn verliebt, als ich mal ein Essen kochte. Danach räumte ich ab. Alle blieben sitzen, nur Michael stand auf und half mir beim Abwasch." Es war um sie geschehen! Sie wurden ein unschlagbares Team, waren immer füreinander da. "Wenn er früh raus musste, war er ganz leise, um mich nicht zu stören." Und wenn sie nicht schlafen konnte, las sie im Badezimmer Bücher, damit er nicht aufwachte.