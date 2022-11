Corinna Schumacher: Neues Glück neun Jahre nach Michaels tragischem Unfall

Nach all den Schicksalsschlägen, die die Familie verkraften musste, muss sie sich nun, knapp neun Jahre nach Schumis verhängnisvollem Skiunfall, um eines keine Sorgen mehr machen: die Zukunft ihrer Kinder. Die beiden sitzen sportlich fest im Sattel, arbeiten professionell an ihren Karrieren im Reit- bzw. Motorsport. Das stellen sie immer wieder unter Beweis. Was für ein Glück für Corinna!

Schließlich hat sie die beiden immer wieder bestärkt, ihren Ambitionen nachzugehen und für ihre Träume zu kämpfen. Wie schön, dass ihr Einsatz als Mutter nun belohnt wird.