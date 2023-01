Cosimo Citiolo: Eskalation am Flughafen! Er bedrohte seine Mitcamper

Dann fängt sie an über einen Vorfall mit Cosimo Citiolo, der scheinbar komplett ausgerastet sein soll, zu erzählen: "Wir saßen am Flughafen alle zusammen da, haben gechillt. Dann hat er mehrere Leute angerufen, lautstark. Hat sich über uns alle beschwert.", erzählt Cecilia. Scheinbar soll Cosimo mit einem Rapper telefoniert haben, dessen Namen Cecilia allerdings nicht nennen will. Was der 41-Jährige allerdings in den Hörer brüllte, wiederholt Cecilia: "Ruft der einen Rapper an, 'Bruder hast du nichts gesehen? Wir machen die fertig, Bruder'. Er hat Dinge gesagt wie 'Ich werd' die lebendig begraben' und so eine Scheiße."

Auweia! Was an diesen Vorwürfen wohl dran ist?

