Cosimo Citiolo & Nathalie Gaus: Ihre Hochzeitsshow fällt gnadenlos durch!

Es sollte ein TV-Märchen werden – doch am Ende bleibt nur Ernüchterung. "My Big Fat Italian Wedding – Nathalie und Cosimo heiraten" startete auf RTLZWEI mit großen Erwartungen, doch die Quoten waren ein Desaster. Die Zuschauer blieben aus: Lediglich rund 200.000 Menschen schalteten zur Premiere ein, was einem mageren Marktanteil von 0,8 Prozent entspricht. Die zweite Folge konnte sich minimal auf 230.000 Zuschauer steigern, erreichte jedoch nur einen Marktanteil von 1,0 Prozent. In der werberelevanten Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen sah es mit 1,6 bzw. 2,2 Prozent kaum besser aus.