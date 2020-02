Reddit this

Costa Cordalis: Erschütternd, was jetzt ans Licht kommt!

Im Juli vergangenen Jahres schloss Schlager-Star Costa Cordalis für immer seine Augen. Gut ein halbes Jahr später meldet sich nun seine Tochter Angeliki mit einer traurigen Beichte an die Öffentlichkeit...

Der Tod von schlug ein wie eine Bombe. Für viele Fans kam das Ableben von Costa vollkommen unerwartet und riss eine tiefe Lücke in ihr Leben. Doch was viele seiner Anhänger nicht wussten: Costa ging es schon viel länger schlecht, als gedacht...

Costa Cordalis hielt sich bedeckt

Wie nun die Tochter von Costa Cordalis, Angeliki, erklärt, hat ihr Vater seine Krankheit lange vor der Familie und der Öffentlichkeit verheimlicht. So berichtet sie in der "SWR"-Talkshow "Nachtcafé": "Bei meinem Vater war es immer schwierig, zu sehen, ob es ihm gutging, also es schlechtging, weil er hat es nicht gezeigt. Er hat es immer versucht zu verbergen. Und deswegen wurde es uns dann erst bewusst, wie schlimm krank er ist, als es schon fast vorbei war." Ein Punkt macht Angeliki dabei jedoch ganz besonders zu schaffen: Sie konnte sich nicht richtig von Papa Costa verabschieden...

Angeliki kam zu spät

"Ich war, davor sehr, sehr lange Zeit bei ihm zu Hause, auf der Insel. Aber in dem Moment, als er gestorben ist, war ich auf dem Flug nach Mallorca", erklärt die Tochter von Costa weiter. Doch die Familie gab ihren Kampfgeist nicht auf und probiert sich nach wie vor, von dieser schweren Zeit zu berappeln: "Wir haben uns jetzt ein bisschen besser schon wieder orientieren können, aber es ist trotzdem noch unfassbar." Vor allem die Erinnerung an Papa Costa ist dabei behilflich: "Mein Vater war das Beste, was man sich vorstellen kann. Er hat seine Vaterrolle sehr, sehr ernst genommen. Er war zwar viel unterwegs, aber wenn er zu Hause war, hat er die Zeit mit uns verbracht, mit uns Kindern."

