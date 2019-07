Costa Cordalis: Ist das die Todesursache?

Reddit this

Gerade sah es so aus, als gehe es mit nach seinem langen Klinik-Aufenthalt wieder bergauf. Doch leider stand es um den Schlager-Star viel schlechter als erhofft, wie "Das Neue Blatt" unter Berufung auf sein privates Umfeld berichtet.

„Man sieht Licht am Ende des Tunnels. In ein paar Wochen wird er wieder der Alte sein“, sagte damals sein Sohn und Duett-Partner (51) noch Mitte März. Die erschütternde Diagnose nannte er zu dem Zeitpunkt nicht. Hat Lucas nicht wahrhaben wollen, wie ernst es um seinen geliebten Papa stand? Wie es heißt, waren die Niren des „Anita“-Sängers leider total kaputt.

Costa Cordalis hatte einen Nierendefekt

Doch was war der Auslöser, dass er Hals über Kopf so krank wurde? „Costa hat wegen seiner Rückenprobleme jahrelang Schmerzmittel genommen. Die Organe mussten die Tabletten-Nebenwirkungen verarbeiten.“ Dazu hatte Costa Cordalis ohnehin schon einen angeborenen Nierendefekt. Eine weitere Folge des übermäßigen Medikamenten-Konsums: Auch seine Leber und sein Herz waren angeschlagen. „Er war körperlich in einem schwachen Zustand, seine Familie sorgte sich sehr.“

Costa Cordalis: Große Sorge! Es geht ihm wieder schlechter!

Nun die traurige Nachricht! Costa Cordalis schloss am vergangen Dienstag auf Mallorca im Alter von 75 Jahren für immer seine Augen.