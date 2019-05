Costa Cordalis: Neue Hiobsbotschaft! Was verschweigt die Familie?

Das Gesicht ist aufgedunsen, er wirkt müde und schwach. Auf Bilder ist zu sehen, wie seinen Vater im Rollstuhl schieben muss. Selbst die regelmäßigen Besuche von Enkelin Sophia scheinen kaum noch neue Energie schenken zu können...

Es sind erschütternde Bilder, die über Ostern von ihrem Schwiegervater postete. Offenbar ist der Sänger zurück im Krankenhaus auf Mallorca. "Lange war nicht klar, wie es weitergeht. Jetzt ist aber klar, dass er es schaffen wird", schrieb Daniela zu den besorgniserregenden Fotos. "Heute wollte er Spaghetti Bolognese und Schokolade, die haben wir ihm gebracht. Die Ärzte haben sich sehr gut gekümmert. Er trällert schon wieder ganz laut 'Anita' durchs Krankenhaus."

Wie schlecht geht es Costa Cordalis?

Das hört sich zwar an wie eine Entwarnung. Doch man wird das Gefühl nicht los, dass die Angehörigen verschweigen, wie krank er wirklich ist. Denn Ehefrau Ingrid (68) und Sohn Lucas (51) wichen an den Feiertagen nicht von seiner Seite. Daniela Katzenberger sagte sogar eine Einladung zu den "About You " in München ab, weil sie die Insel nicht verlassen wollte.

Rückblick: Nach einem Konzert war der Schlager-Star Ende Februar mit einem Schwächeanfall zusammengebrochen. Daraufhin wurde er drei Wochen lang in Las Palmas behandelt. Warunter der ehemalige Dschungel-König litt, wurde nicht bekannt. Doch auch damals beschönigte sein Umfeld seinen kritischen Zustand.

Costa Cordalis: Kann ihn nur noch eine neue Niere retten?

Alles deutet darauf hin, dass der gebürtige Grieche mit Wasseransammlungen in Beinen, Händen und Füßen hat. Diese Symptome deuten auf eine Nierenschwäche hin - Folgen eines jahrzehntelangen Schmerzmittelkonsums wegen eines Rückenleidens? Leicht könnte es zu einem lebensgefährlichen Organversagen kommen. Doch für eine Organspende ist der dreifache Vater zu alt. Seine Familie betet nun, dass Costa wieder ganz gesund wird...