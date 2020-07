Costa Cordalis: So verbringt die Familie seinen 1. Todestag

Costa fehlt Daniela sehr

„Wir werden den Tag bei Ingrid verbringen. Im kleinen Kreis mit der Familie. So hätte es Costa bestimmt auch gewollt“, verrät Dani. „Ihm war die Familie immer am wichtigsten und er hat bei jeder Gelegenheit versucht, alle an einen Tisch zu versammeln. Und er hätte gewollt, dass wir nicht traurig sind, sondern an das Schöne im Leben denken.“