"Couple Challenge" 2025: Gewinner steht fest - Sie gewinnen die Show!

Nach dem gesundheitsbedingten Aus von Iris und Stefan durfte ein zuvor ausgeschiedenes Paar nachrücken. Tommy und Paulina kehrten zurück! Aber haben sie ernsthafte Chancen auf den Sieg? Mit Tommy und Paulina sowie Julian F.M. Stoeckel (37) und Marcell Damaschke (29) sind immerhin noch zwei Liebespaare im Rennen um den Sieg. Bei den anderen Kandidaten handelt es sich um Freundespaare. Aber ist das ein Vor- oder Nachteil? Welches Team ist besonders stark?

Ein Team, das besonders hervorsticht: Sandra Sicora (32) und Tobias Wegener (31). Die beiden konnten sich bereits in der Exit-Challenge gegen Tommy und Paulina beweisen. Außerdem hatte Sandra in der Vergangenheit bereits in Shows wie "Prominent getrennt" oder auch in der zweiten Staffel von "Couple Challenge" gezeigt, wie ehrgeizig sie ist. Zwar gelang ihr nie der Sieg, aber sie landete mit ihrem Partner jeweils auf dem zweiten Platz. Da dieses Mal nicht Tommy Pedroni an ihrer Seite ist, sondern Kumpel Tobi, könnte es womöglich nun besser laufen.