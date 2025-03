"Couple Challenge" 2025: Folge 1 – Wer ist raus?

Folge 1 hat es in sich, denn die Truppe verliert gleich einen richtigen Batzen Geld. In der ersten Challenge müssen die Duos zeigen, wie gut sie sich wirklich kennen und gerade die Paare tun sich bei dieser Aufgabe überraschend schwer - sehr zum Ärger der Mitstreiter. Am Ende schrumpft die Gewinnsumme um satte 12.000 Euro und es sind nur noch 88.000 Euro im Pott. Klar, dass das für schlechte Laune unter den Stars sorgt. Der perfekte Nährboden für eine Nominierungsrunde!