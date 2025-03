Auf Instagram findet Julian F.M. Stoeckel deutliche Worte für Sandra Sicora: "Noch nie habe ich einen Menschen wie Sandra getroffen! Sie hat mich an einen Punkt gebracht, an den mich normalerweise niemand bringt!" Er gibt zu, dass er erst bei der Ausstrahlung verstanden hat, wie sehr Tobi unter dem Streit gelitten hat. Besonders betroffen macht ihn eine Szene aus dem Sprechzimmer, in der Tobi in Tränen ausbrach.

Julians Konsequenz? Er will den Streit mit Tobi beenden! Er schreibt weiter: "Lieber Tobi, eine so belanglose Person wie Sandra soll nicht zwischen uns stehen. Daher möchte ich dich aufrichtig um Entschuldigung bitten!"