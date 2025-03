In der aktuellen Folge müssen die Couples ein herausforderndes Spiel meistern: Ein Partner hängt an einem Seil über einem See, der andere sitzt mit einem Korb auf dem Kopf in einem Ruderboot. Ziel ist es, Bälle in den Korb zu werfen. Doch je mehr Geld das Couple setzt, desto kleiner wird der Korb! Eine Challenge, die nicht nur Geschick, sondern auch Teamwork erfordert.

Die Ergebnisse enttäuschen die Couples bitter:

Tommy & Paulina: setzen 12.000 Euro – und scheitern!

Sandra & Tobi: setzen 10.000 Euro – und scheitern!

Menderes & Rainer: setzen 8.000 Euro – und schaffen es!

Dilara & Roaya: setzen 6.000 Euro – Dilara kämpft mit ihrer Höhenangst, doch am Ende geht das Geld verloren!

Julian & Marcell: setzen 4.000 Euro – und treffen!

Nur zwei Couples konnten das Geld in der Challenge verteidigen! Der Jackpot schrumpft somit von 78.000 auf nur noch 50.000 Euro