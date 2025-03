"Couple Challenge" 2025: Wer ist raus? Überraschendes Comeback und bitteres Aus in Folge 3

Schnell wird klar, dass es ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Paulina und Tommy sowie Dilara Kruse (33) und ihrer Freundin Roaya Soraya sowie Gigi Birofio (25) und seinem Onkel Luciano wird. Erstaunlicherweise sind es am Ende aber nicht Paulina und Tommy, die die meisten Stimmen erhalten. Ausgerechnet Tommys Ex Sandra Sicora (32) entscheidet sich gegen sie! Sie gibt ihre Stimme Dilara. Somit sind es Gigi und Luciano, die gegen Dilara und Roaya in der Exit-Challenge antreten müssen.