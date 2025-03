Iris Klein muss einstecken: Doppeltes TV-Aus in nur einer Woche!

Letzte Woche startet die neue Staffel "Couple Challenge" mit einem riesigen Skandal rund um Sandra Sicora (32), Gigi Birofio (25) und ihrem Exfreund Tommy Pedroni (29). Iris Klein und ihr neuer Partner Stefan Braun halten sich in der Show im Bezug auf Reality-Drama eher im Hintergrund.

Doch dann, direkt in Folge 1, passiert in der Challenge ein Unfall und somit muss Klein bereits zum Show-Start ins Krankenhaus. In der zweiten Folge kehrt sie, immer noch verletzt, zurück ins Camp, jedoch mit einer traurigen Ankündigung. Die 57-Jährige hat sich eine Thoraxprellung zugezogen. Autsch! Unter diesen Umständen kann das Paar nicht mehr weiter an den Wettkämpfen teilnehmen und scheidet somit als erstes Couple der diesjährigen Staffel frühzeitig aus. Eine enttäuschende Bilanz für das erprobte Reality-Sternchen.