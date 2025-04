"Couple Challenge“-Zoff: Dilara Kruse demütigt Roaya Soraya im Finale

Im Zelt eskaliert die Situation. Dilara sagt ganz offen, dass sie nach der Show den Kontakt abbrechen will: "Ich hab keine Lust mehr! Vielleicht war das doch keine gute Idee." Sie kündigt sogar an, Roaya nach der Show zu blockieren, weil es ihr zu viel sei. Währenddessen jammert sie, dass ein möglicher Gewinn ihre Couple-Challenge-Pläne mit Max Kruse durchkreuzen könnte – sei aber auch nicht schlimm, denn sie habe andererseits eh viele Anfragen. Als Roaya äußert, künftig lieber solo TV machen zu wollen, wirkt Dilara plötzlich sehr beleidigt. "Von dir sowas zu hören ist schon… aber ist okay." Roaya beendet das Drama mit einem ruhigen Satz: "Ich will mich jetzt einfach nur auf das Finale konzentrieren."

Die Show haben die Streithähne verloren, denn den Couple-Challenge-Sieg holen sich andere. Und die Freundschaft? Auch vorbei. Während Dilara sich selbst als Opfer inszeniert, wirkt Roaya am Ende nur noch erschöpft. Was wirklich hinter dem Zerwürfnis steckt? Vielleicht erfährt man bald mehr – wenn Roaya ihr Statement, wie kürzlich in einem Interview angekündigt, nach der Show abgibt.