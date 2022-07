Cressida Bonas: Schwanger von Harry!

Seit 2020 sind Cressida Bonas und Harry Wentworth-Stanley verheiratet. Nun besuchten sie die Hochzeit von Lady Tatiana Mountbatten und Alick Dru. Dort trug die Beauty einen langen pinken Rock, ein weißes Oberteil und einen schwarzen Blazer. Die große Wölbung am Bauch war nicht zu übersehen - ganz abgesehen von dem strahlenden Gesicht der Bald-Mama.

Ob ihr Ex Prinz Harry ihr auch schon gratuliert hat? Schließlich scheinen die beiden auch nach der Trennung ein gutes Verhältnis zu haben. Cressida war beispielsweise bei der Hochzeit von ihm und Meghan Markle als Gast eingeladen. Er und seine Frau haben bereits zwei Kinder. Gute Tipps könnte er seiner Ex also auch gleich geben...

