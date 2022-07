Prinz Harry & Herzogin Meghan: Fremdgeh-Eklat! Die Wahrheit über ihr Kennenlernen

Es ist die Geschichte einer Liebe, die kaum einzigartiger sein könnte: Der ewige Junggeselle Prinz Harry verliebt sich nach der gescheiterten Beziehung mit einer Adligen in eine geschiedene amerikanische Schauspielerin mit afrikanischen Wurzeln. Doch wie kam es überhaupt zu einem Überschneiden ihrer Leben? Ihr Kennenlernen hat das Ehepaar einer gemeinsamen Freundin zu verdanken! Am 1. Juli 2016 verabredeten sich Prinz Harry und Meghan Markle nach deren Kuppelei im London Soho House zu einem Blind Date. Der britische Royal soll vom ersten Moment an wie in Trance gewesen sein als er die kalifornische Schönheit sah.

Nur wenige Wochen nach dem ersten Kennenlernen lud Prinz Harry Meghan zu einer gemeinsamen Reise nach Botswana ein. Dort konnte sich das Paar fernab der neugierigen Augen des britischen Volkes kennenlernen. Unter dem afrikanischen Sternenhimmel funkte es schließlich!