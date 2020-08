Daisy Coleman: Der Netflix-Star stirbt mit nur 23 Jahren!

Große Bekanntheit erlangte Daisy vor allem durch ihre Rolle als eine der beiden Protagonistinnen aus der biografischen Netflix-Doku "Audrie & Daisy". Die beiden thematisierten in der Doku ihre Erfahrungen mit sexuellen Übergriffen im Teeniealter. Daisy und Audrie wurden für ihr Werk 2017 mit dem Cinema Eye Honor Award ausgezeichnet. Im selben Jahr hatte Coleman die Organisation zur Prävention sexueller Übergriffe SafeBAE (Safe Before Anyone Else) gegründet. Nun schloss die 23-Jährige für immer ihre Augen!