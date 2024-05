Damian Hardung & Harriet Herbig-Matten: Was läuft zwischen den "Maxton Hall"-Stars?

"Maxton Hall" erobert gerade die Welt! In 68 Ländern steht die deutsche Serie auf Platz 1 der meist gestreamten Prime-Video-Formate. Millionen Fans begeistert die süße Liebesgeschichte von Ruby Bell und James Beauford, was vor allem an der Chemie zwischen den Hauptdarstellern Harriet Herbig-Matten (21) und Damian Hardung (25) liegt. Da stellt sich natürlich die Frage: Ist auch privat der Funke übergesprungen?