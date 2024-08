Dana Feist: Vergeben bei "AYTO"? "Ja, wir hatten was miteinander!"

In ihrer Instagram-Story gibt Dana zu, dass zwischen ihr und Wilson vor dem Dreh etwas gelaufen ist. "Ich habe es nie abgestritten. Ja, wir hatten was miteinander!" Die hübsche Brünette wurde in der Sendung auf ein Event in München angesprochen, woraufhin sie angeblich gelogen hätte. "Da war nichts. Und was soll ich zugeben, wenn da nichts war?", rechtfertigt sich Dana.

Über die Vorwürfe von Laura kann sie nur lachen. "Und weil eine andere gewisse Person sagt: 'Ja, bei mir ist es einfach kacke, weil ich habe ja einer Frau einen Platz weggenommen.' Dann frage ich mich: 'Was haben denn Nikola und Nadja gemacht?'" Die beiden lernten sich bereits vor der Sendung kennen und landeten sogar im Bett. Erst nach ein paar Tagen offenbarte Nadja die Wahrheit. "Erstmal hat sie es ja nur zugegeben, weil es ihr too much wurde und ihre Gefühle sie überrumpelt haben. Ansonsten hätte sie es straight durchgezogen", ist sich Dana sicher. Bei diesem Reality-Zoff ist das letzte Wort sicherlich noch lange nicht gesprochen…

Welche Reality-Stars sind noch in der neuen Staffel von "Are You The One?" dabei? Das seht ihr hier im Video: