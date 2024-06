Daniel Aminati: Gesundheits-Update! So geht es seiner krebskranken Frau

Sie gibt zu, dass sie ab und zu nicht mehr könne und selbst schöne Dinge "unerträglich" werden. "Die erste Therapie war leider kein Erfolg – das muss ich leider feststellen. Nun gehen wir einen weiteren, einen neuen Weg. Dafür bin ich dankbar. Denn vor zehn Jahren war meine Diagnose noch ein sicheres Todesurteil – die schnelle und großflächige Metastasenbildung ist ein Symptom des malignen Melanoms. Letzteres trifft auch auf mich zu", schreibt Patrice weiter.

Sie wünsche sich, endlich die Therapie beenden zu können, kann sich aber trotzdem über die guten Tage freuen: "Mein größtes Glück sind jetzt schmerz- und angstfreie Tage, Tage, an dem mir das Leben die Sonne zeigt – an denen ich mich an und mit meiner Charly Malika freuen kann. Tage, an denen ich nur mit wenigen Beschränkungen ganz normale Dinge tun kann – Tage, an dem jede Berührung, jede Begegnung ein Fest ist … ich einfach mein liebes kleines Leben leben kann."

In den Kommentaren gibt es jede Menge Zuspruch, unter anderem von ihrem Ehemann: "My wife, my life! Ich bin sehr, sehr stolz auf dich", schreibt Daniel Aminati.