Daniel Küblböck: Doch untergetaucht? Unterwartete Nachrichten zwei Jahre nach seinem Verschwinden

Während einige Fans von Daniel die Ansicht vertreten, dass der "DSDS"-Star immer noch lebt, sieht die Realität für den Großteil seiner Community ganz anders aus. So heißt es ebenfalls unter dem Post: "Was glaubst du denn, wo er eigentlich hingesprungen ist, in einen Teich? Wenn man ins Meer springt kann man nicht überleben, einfach mal Wissen aneignen." Ob die Spekulationen über Daniel wohl jemals ein Ende nehmen werden? Wir können gespannt sein...