Daniel Küblböck: Liebesgrüße gesendet! Die Spuren führen nach Kanada

Mit der AIDAluna sollte es im Herbst 2018 für Daniel Küblböck nach New York gehen. Doch dort kam er nie an. In der Nacht des 9. September sprang der DSDS-Star von Bord des Kreuzfahrtschiffs in die eiskalte See. Obwohl er längst für tot erklärt wurde, glauben viele daran, dass Daniel Küblböck unerkannt ein neues Leben führt. Denn seine Leiche wurde nie gefunden.