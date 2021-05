Daniel Küblböck: Noch am leben? Freundin packt aus

Schon kurz nach dem tragischen Vorfall äußerte Olivia Kritik an der Hormontherapie. "Welcher Arzt hat ihm die verschrieben? Hormone darf man nur nehmen, wenn man mindestens ein halbes Jahr als Frau gelebt hat. Und das hat Daniel bestimmt nicht. Ich kenne mich wirklich sehr gut in der Welt der Transen aus. Und ich weiß, dass man eine Geschlechtsumwandlung nicht so einfach bekommt wie eine Magenspiegelung", schimpfte die Drag-Queen gegenüber der "BILD"-Zeitung. "Wenn Ärzte Daniel mit dem Zeug allein gelassen haben, ist das verantwortungslos."

