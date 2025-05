Daniel & Patrice Aminati: Hoffnung auf ein zweites Baby

Trotz niederschmetternder medizinischer Prognosen hält sie fest an dem, was sie sich nicht nehmen lassen will: ein bisschen Zukunft, ein bisschen Licht. Daniel steht fest an ihrer Seite. Auf die Frage, was er sich für die Zukunft wünscht, sagte er: "Dass wir noch 180 Jahre zusammenbleiben! Wir wissen, wie besonders das ist, was wir haben. Solche schweren Zeiten sind eine echte Prüfung – aber wenn man sie gemeinsam übersteht, schweißt das enorm zusammen."