Daniela Büchner: Abnehm-Hammer! Sie zeigt sich schlank wie nie

Was für Beine! Was für Kurven! So sexy kennt man gar nicht. Am Ballermann präsentierte sich die Blondine jetzt von ihrer heißen Seite...

Bei der Eröffnung des "Mega-Parks" auf Mallorca kam Danni Büchner ungewohnt freizügig daher. Im kleinen Schwarzen zeigte sie Bein, und auch obenrum ließ mit einem gewagt ausgeschnittenen Dekolleté tief blicken.

Es wirkt ganz so, als hätte Daniela Büchner in den vergangenen Wochen ein paar Kilos verloren. In dem eng anliegenden Kleid wirkte sie zumindest deutlich erschlankt.

Daniela Büchner zeigt sich rank und schlank Foto: Getty Images

Daniela Büchner hat abgenommen

Verwundern würde es nicht, schließlich hatte die Witwe von in der letzten Zeit jede Menge Stress mit der Eröffnung der "Faneteria": Im Vorfeld gab es Ärger mit ihren Geschäftspartnern, und bei der Eröffnungsfeier kam es zum Eklat, als eine ehemalige Mitarbeiterin im Lokal aufkreuzte und Danni zu einem Wutausbruch provozierte.

Daniela Büchner: Pleite-Schock auf Mallorca

Ist ihr der ganze Trubel etwa auf den Magen geschlagen? Bleibt zu hoffen, dass die Fünffach-Mama sich nicht zu viel zumutet und vor lauter Arbeit das Essen vergisst...