Daniela Büchner: Abschied von Mallorca! Jetzt ist alles vorbei!

Momentan durchwandert Danni erneut ein tiefes Tal der Tränen, da sich am Sonntag der Todestag von Ehemann Jens Büchner jährte. Danni verbrachte die Zeit im Kreis ihrer Liebsten und trauerte um ihren verstorbenen Ehemann. Doch damit nicht genug...

Daniela Büchner: Überraschender Neuanfang in Deutschland?

Danni gab die Hoffnung nicht auf

Obwohl nach dem Tod von Jens mit ihren Nerven am Ende war, schöpfte sie neuen Mut und entschloss sich dazu, das ehemalige Fan-Cafe "Faneteria" auf Mallorca wieder zu eröffnen, um das Andenken an ihren Mann zu wahren. Für ihre und Jens' Fans eine absolute Sensation! Schließlich haben sie so die Möglichkeit, ihrem Idol ein wenig näher zu sein und in Erinnerungen zu schwelgen. Doch jetzt der Schock! Wie Danni nun verrät, spielt sie mit dem Gendanken, Mallorca zu verlassen...

Danni redet über den Abschied

"Mittlerweile weiß ich aber auch gar nicht mehr genau, ob jetzt Mallorca mein Leben ist, ob ich hier immer meinen Lebensabend verbringen werde. Ich war immer schon so ein Fluchttier. Wenn irgendwas kaputtgegangen ist oder irgendwas schiefgegangen ist, wollte ich immer flüchten. Und das Gefühl habe ich gerade auch. Ich möchte am liebsten manchmal flüchten weit weg von hier und weiß eigentlich gar nicht so genau, wohin", verrät Danni gegenüber "Prominent". Oh je! Ob Danni dem Balearen-Paradies wirklich den Rücken zukehren wird? Wir können gespannt sein...

Kann Danni endlich neue Hoffnung schöpfen?